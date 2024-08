Mo: Abbas, ‘Palestina sarà invitata a partecipare a vertice Brics’

MeteoWeb

Mosca, 13 ago. (Adnkronos) – La Palestina sarà invitata a partecipare al summit dei Brics in Russia questo autunno nel formato ‘outreach’ (ampliamento della cooperazione esterna). Lo ha detto il leader palestinese Mahmoud Abbas alla Tass, dopo il suo incontro a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin.

“Abbiamo discusso dei possibili sviluppi degli eventi nel prossimo futuro e a cosa potrebbe comportare in tempi così complicati”, ha affermato Abbas. “Abbiamo anche parlato di relazioni bilaterali, perché godiamo di una relazione strategica di lunga data con la Russia. Relazioni, quelle fra Palestina e Russia, che sosteniamo sempre solidamente. Abbiamo discusso delle prospettive per il loro ulteriore sviluppo”.

“Abbiamo inoltre parlato dei Brics – ha annunciato il presidente dell’Anp – raggiungendo un accordo verbale che la Palestina sarebbe stata invitata a partecipare al summit nel formato ‘outreach'”. Secondo il leader palestinese, “si potrebbe organizzare un incontro con un format particolare, dedicato esclusivamente alla Palestina, in modo che tutti i Paesi possano esprimere la propria opinione sugli sviluppi che si stanno verificando in quest’area”.

