Mo: Blinken, ‘tutte le parti evitino escalation’

Ulan Bator, 1 ago. (Adnkronos) – Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha esortato “tutte le parti” in Medio Oriente a porre fine alle “azioni di escalation” e a raggiungere un cessate il fuoco a Gaza, dopo che il leader politico di Hamas è stato ucciso in un attacco che l’Iran ha attribuito a Israele.

Il raggiungimento della pace ?comincia con un cessate il fuoco e, per arrivarci, è anche necessario che tutte le parti parlino e smettano di intraprendere qualsiasi azione di escalation?, ha detto Blinken ai giornalisti in Mongolia.

