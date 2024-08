Mo: ong, morti 5 combattenti filo-iraniani vicino confine tra Siria e Iraq

MeteoWeb

Londra, 11 ago. (Adnkronos) – I cinque combattenti filo-iraniani colpiti da un drone in Siria, vicino al confine con l’Iraq, sono stati uccisi, non soltanto feriti, come riportato precedentemente. Lo ha dichiarato l’Osservatorio per i diritti umani, ong siriana con sede nel Regno Unito, aggiungendo che non è ancora chiaro chi ci sia dietro l’attacco e che “altri miliziani sono stato feriti, alcuni dei quali gravemente, dopo che un drone di provenienza sconosciuta ha colpito il veicolo militare in cui si trovavano?.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.