Mo: pioggia droni Hezbollah nel nord d’Israele, 7 feriti, 1 per guasto Iron Dome

MeteoWeb

Tel Aviv, 6 ago. (Adnkronos) – Almeno sette persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave, per un attacco di droni di Hezbollah nella Galilea occidentale, nel nord d’Israele. Lo ha reso noto l’Idf, aggiungendo che almeno uno dei feriti è stato colpito a causa del malfunzionamento di un missile intercettore Iron Dome.

L’uomo gravemente ferito, sulla quarantina, è stato investito dai detriti dei droni mentre era alla guida e si è schiantato sul ciglio della strada. A centinaia di metri di distanza, in un parcheggio, una donna di 30 anni è stata ferita da schegge, secondo il servizio di soccorso Magen David Adom. Gli altri cinque sono rimasti feriti dall’esplosione avvenuta vicino al luogo dove si trovavano.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.