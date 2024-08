Naufragio Palermo: le lacrime del capitano Cutfield davanti al pm Cammarano**

MeteoWeb

Santa Flavia (Palermo), 27 ago. (Adnkronos) – Scoppia a piangere davanti al pm James Cutfield, il capitano 51enne del veliero britannico affondato il 19 agosto a Porticello (Palermo). Le ferite sono ancora visibili sul corpo. Il comandante della imbarcazione di lusso si è presentato, come apprende l’Adnkronos, davanti al sostituto procuratore Raffaele Cammarano della Procura di Termini Imerese, e ha iniziato a piangere. Anche se ha preferito il silenzio, avvalendosi della facoltà di non rispondere, un diritto che gli è consentito in quanto indagato. Cutfield è accusato di naufragio colposo e omicidio plurimo colposo. Nessuna dichiarazione spontanea. Solo il silenzio. In attesa di sconoscere gli atti del procedimento, come dicono poi all’uscita i suoi legali, gli avvocati Giovanni Rizzuti e Aldo Mordiglia.

