Naufragio Palermo: Porticello, da sub Guardia costiera rilievi scafo per conto della Procura**

Porticello (Palermo), 26 ago. (Adnkronos) – Da alcune ore i sub del Nucleo subacqueo della Guardia costiera stanno effettuando, come si apprende, dei rilievi per conto della Procura di Termini Imerese (Palermo) che indaga per naufragio colposo e omicidio plurimo colposo dopo l’affondamento del veliero britannico Bayesian. Non solo, gli stessi sub controllano anche eventuali trafilamenti di idrocarburo dallo scafo.

