Naufragio Palermo: slittano ancora le autopsie sulle sette vittime**

Termini Imerese (Palermo), 28 ago. (Adnkronos) – La Procura di Termini Imerese (Palermo), come apprende l’Adnkronos, non ha ancora conferito gli incarichi per eseguire l’autopsia sulle sette vittime del naufragio del veliero Bayesian, avvenuto lo scorso 19 agosto davanti allo specchio d’acqua di Porticello (Palermo). I corpi del magnate Mike Lynch, della figlia 18enne Hannah Lynch, dell’avvocato Chris Morvillo e della moglie Neda, del banchiere Jonathan Bloomer e della moglie Judith, e del cuoco di bordo Recaldo Thomas, sono ancora nelle celle frigorifere del cimitero dei Rotoli di Palermo e dell’Istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo. Sembra che a tardare il conferimento degli esami autoptici, oltre agli interrogatori degli altri due indagati, sia anche la notifica degli atti ai familiari delle persone offese, cioè le vittime, che vanno prima tradotte.

