Nomine: Bellucci, ‘attacco a sorella premier è attacco a democrazia’

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – “Piena solidarietà ad Arianna Meloni che da troppo tempo sta subendo una meschina campagna denigratoria da parte di una sinistra che non riesce proprio a rassegnarsi al fatto di aver perso le elezioni?. Lo afferma il viceministro del Lavoro e delle politiche sociali, Maria Teresa Bellucci. ?Gli attacchi vili e privi di fondamento che vorrebbero infangare l?indiscussa moralità e dedizione politica di una donna capace come Arianna, una donna militante che da sempre ha fatto con generosità vera politica, sono solo la dimostrazione -aggiunge l’esponente dell’Esecutivo- dell?ennesimo atto ignobile messo in campo per colpire il nostro presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che con successo sta guidando la Nazione?.

?Se la lucida analisi fatta oggi, sul suo editoriale, dal direttore Sallusti risultasse fondata, verrebbe smontato il cosiddetto metodo ?Palamara?, una cospirazione di giornalisti, magistrati compiacenti e politici di sinistra messa in atto per screditare la vita di persone perbene. L?attacco alla sorella della premier è anche un attacco alla democrazia. Ad Arianna Meloni -conclude Bellucci- va tutta la mia vicinanza, affetto e personale supporto?.

