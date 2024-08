Nomine: Foti (FdI), ‘c’è un disegno per sovvertire il voto, poteri forti non ci fanno paura’

MeteoWeb

Roma, 19 ago (Adnkronos) – “Che vi sia un tentativo di inquinare le elezioni mi sembra abbastanza evidente nel momento in cui anziché attaccare la presidente Meloni sul piano politico, che sarebbe legittimo e doveroso da parte di stampa e opposizioni, noi abbiamo notato un atteggiamento ossessivo e compulsivo e una serie di illazioni nei confronti di Arianna Meloni”. Lo dice il capogruppo di FdI alla Camera Tommaso Foti a la Stampa sulla questione delle nomine.

“Di fronte alle smentite si continua rilanciare le bufale e a dire che Arianna Meloni ‘influenza le nomine’. Queste accuse portano facilmente al traffico di influenze che costituisce un reato”, dice ancora Foti.

“Se questo tentativo qualcuno ce l’ha in testa, se lobbisti, affaristi, politici in liquidazione e qualche toga alla ricerca di notorietà si sono prefigurati questo disegno, possono rassegnarsi: non solo non ci fanno paura ma non passeranno”, spiega l’esponente di FdI.

