Nomine: Renzi, ‘piagnisteo sorelle Meloni per evitare di rispondere nel merito’

Roma, 20 ago (Adnkronos) – “Io credo che si sia rotta l’aria condizionata in masseria e le sorelle Meloni hanno avuto qualche difficoltà”. Lo ha detto Matteo Renzi a Zapping, su Radiouno, parlando delle nomine.

“Il vittimismo tipico delle sorelle Meloni è quello di chi non vuole rispondere nel merito, di chi alza un cortina fumogena, un piagnisteo per evitare di parlare delle tematiche di cui parlare. Vuoi rispondere? Vieni in Parlamento e rispondi”, ha spiegato il leader di Iv.

