Roma, 14 ago. (Adnkronos) – “Definire un ex premier ‘capo branco’ e dei parlamentari come ‘una muta di cani’ fa capire come toccare il tasto Arianna Meloni faccia letteralmente impazzire il gruppo dirigente dei Parenti d?Italia. Ringraziamo i parlamentari di maggioranza che ci stanno esprimendo privatamente la loro solidarietà”. Così su X il senatore di Italia viva Ivan Scalfarotto.

