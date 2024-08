Nomine: Trancassini, ‘Arianna Meloni non si farà intimidire da macchina fango’

MeteoWeb

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – “Colpire l?avversario politico ad ogni costo e con ogni mezzo, anche con notizie false che vengono puntualmente smentite dai fatti. Il retroscena pubblicato oggi sul ‘Giornale’ dal direttore Sallusti ipotizza chiaramente un tentativo vile e strutturato di attaccare in maniera sleale un Governo democraticamente eletto dal popolo. Un sistema pericoloso e incessante che pur di colpire Giorgia Meloni prende di mira vergognosamente sua sorella Arianna che non ricopre incarichi istituzionali ed è soltanto ?colpevole? di essere la sorella del premier”. Lo afferma Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d?Italia e coordinatore del partito nel Lazio e questore della Camera.

“Esprimo, ancora una volta, la mia più sincera solidarietà ad Arianna Meloni, una donna forte e coraggiosa che non si farà intimidire da questa violenta macchina del fango continuando a lavorare a testa alta e con orgoglio per il nostro partito?, aggiunge.

