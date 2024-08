Omicidio Sharon: Faraone, ‘becera campagna politica’

MeteoWeb

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “È stato trovato l?assassino di Sharon Verzeni. Le persone civili pregano per Sharon, trovano parole di conforto per la famiglia, ringraziano gli inquirenti e le forze dell?ordine per il grande lavoro. Le persone incivili lasciano da parte tutto questo e ricercano morbosamente la nazionalità dell?assassino per capire quanto indignarsi e nel frattempo scatenano una becera campagna politica su un terribile omicidio. Leggo i social e purtroppo ne vedo troppi appartenenti alla seconda categoria. Ius scholae”. Lo scrive sui social il presidente dei deputati di Italia Viva Davide Faraone.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.