Omicidio Sharon: Gasparri, ‘dietro orrenda vicenda c’è droga, non origini’

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – ?Dietro l’orrenda vicenda dell’omicidio di Sharon, quando si faranno gli accertamenti, si capirà che non c’entrano l’origine straniera e la cittadinanza acquisita ma, come in tanti altri delitti, c’entra la droga. Sicuramente verrà fuori questa verità. E tutti quelli che minimizzano sugli effetti dell’uso delle droghe sono corresponsabili di tante violenze che si verificano in Italia. In quasi tutti i grandi delitti troviamo tracce di uso di droghe, non solo di quelle più pesanti, ma anche di quelle impropriamente definite leggere. La droga è un flagello che va combattuto con la prevenzione e con il recupero. Chi vuole legalizzare le droghe è complice anche di violenze e di omicidi. Chi ha un atteggiamento minimalista su questo tema, alimenta condotte che possono portare anche a queste tragedie. Combattiamo le droghe?. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fi, Maurizio Gasparri

