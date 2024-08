Omicidio Sharon: sindaco Terno, ?in paese nessun violento, ricerche anche domani?

MeteoWeb

Terno d?Isola (Bg), 28 ago. – (Adnkronos) – ?Terno d?Isola è un paese tranquillo, cittadini violenti qui non ce ne sono, è un paese vivo e in questo momento subisce una situazione che non gli appartiene?. A dirlo ai giornalisti è Gianluca Sala, il sindaco di Terno d?Isola, il comune della provincia di Bergamo in cui è stata uccisa Sharon Verzeni. In via Castegnate, teatro dell?omicidio, e nelle strade vicine sono in corso da questa mattina le ricerche dei carabinieri, con la collaborazione dei volontari del Mu.Re., il museo recuperanti 1915-1918 Alto Garda Bresciano. ?Le ricerche sono iniziate questa mattina come da programma, è stato lavoro intenso: hanno aperto diversi tombini?, ha fatto sapere il primo cittadino, aggiungendo che ?sull?operato e tutto quello che hanno trovato c?è il massimo riserbo?. Le ricerche hanno riguardato anche il parco di Terno, ?che potrebbe essere stato il punto di fuga dell?eventuale assassino?, ha spiegato Sala, confermando che ?le ricerche andranno avanti anche domani?.

