MeteoWeb

Parigi, 8 ago. (Adnkronos) – E’ stata definita la composizione dei quartetti veloci azzurri per le staffette 4×100 m ai Giochi di Parigi 2024. In quella maschile è confermata la presenza di Marcell Jacobs dopo il problema accusato al termine dei 100 metri. La 4×100 azzurra campione olimpico in carica sarà composta anche da Melluzzo, Desalu e Tortu. Quella femminile invece da Dosso, Kaddari, Siragusa e De Masi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.