Parigi 2024: atletica, Jacobs quinto in finale 100 metri

Parigi, 4 ago. (Adnkronos) – Marcell Jacobs chiude al quinto posto la finale dei 100 metri ai Giochi di Parigi 2024 con il tempo di 9.85, miglior tempo stagionale. La medaglia d’oro va allo statunitense Noah Lyles con 9.79.(784), per appena 5 millesimi, con l’argento che è andato al giamaicano Kishane Thompson con 9.79.(789). Bronzo all’altro statunitense Fred Kerley in 9.81, mentre il sudafricano Akani Simbine chiude quarto in 9.82. Jacobs che ha accusato dopo il traguardo un problema alla gamba, con il tempo dell’oro di Tokyo sarebbe arrivato al bronzo.

