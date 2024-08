Parigi 2024: Fontana, ‘match Carini-Khelif impari ma rimostranze si fanno in sedi opportune’

MeteoWeb

Roma, 2 ago (Adnkronos) – Quello tra Carini e Khelif “sembrava un match impari, ma ci sono delle regole del Cio e se qualcuno le ritiene non adeguate bisogna andare al Cio a parlare di questa questione, è quella la sede opportuna. Servono scienziati e medici, io non sono un esperto”. Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana al Ventaglio.

“Voglio dare un sostegno alla nostra atleta, io ho fatto kick boxing per 9 anni a livello amatoriale, so quanto sono difficili gli allenamenti, prepararsi a una Olimpiade è veramente impegnativo e mi spiace. Spero di conoscerla, per la storia del papà, mi commosse molto anni fa. Mi ha emozionato la storia di questa ragazza. Ma non ci farei uno scambio, me le darebbe di santa ragione”, ha aggiunto.

