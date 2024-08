Parigi 2024: Jacobs, ‘quarto posto fa malissimo’**

MeteoWeb

Parigi, 9 ago. (Adnkronos) – ?Quarto posto che fa malissimo, credevamo di poter vincere e prendere una medaglia. Sappiamo quanto sia difficile questa disciplina, gli Stati Uniti arrivavano qui con l?oro in tasca e sono arrivati ultimi. Rispetto a ieri siamo migliorati tanto, ma si perde e si vince insieme. Noi rispetto a ieri abbiamo migliorato tanto ma purtroppo non è bastato, ma saremo sempre super uniti e torneremo a lavoro più agguerriti di prima”. Queste le parole di Marcell Jacobs dopo il quarto posto della staffetta 4×100 ai Giochi di Parigi 2024 dopo l’oro di Tokyo. Lo sprinter azzurro poi parlando della sua olimpiade ha aggiunto: ?Sono molto contento di essere qui, è quello che ho sognato per tutta la vita. Quello che mi dà fiducia è l?essere tornato a correre forte. Con 9.85 nei 100 metri avrei fatto sempre medaglia, ma non quest?anno. Peccato, ma queste sono solo energie positive per il futuro?.

