Roma, 5 ago. (Adnkronos) – “Grazie a tutti per i messaggi carini che mi chiedono come sto. Ho avuto buone cure qui e recupererò Sono soprattutto devastata per la squadra e triste di finire così i Giochi”. Lo scrive in una story su Instagram la triatleta belga Claire Michel, ricoverata dopo aver gareggiato nella Senna ed essere stata contaminata da escherichia coli.

