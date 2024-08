Parigi 2024, super Italia: oro volley femminile, 3-0 agli Usa in finale

MeteoWeb

(Adnkronos) – L’Italia è medaglia d’oro nella pallavolo femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. La Nazionale del ct Velasco batte in finale oggi 11 agosto gli Stati Uniti per 3-0 (25-19, 25-20, 25-17) e conquista il primo titolo olimpico della propria storia. Il trionfo del volley ai Giochi regala la 40esima medaglia alla spedizione azzurra a Parigi: 12 ori, 13 argenti e 15 bronzi.

Egonu, Sylla, Orro, Bosetti, Antropova, Danesi, Fahr e il resto del gruppo tricolore confezionano una prova perfetta, cominciata con il percorso nella fase a gironi e proseguita con le vittorie per 3-0 nei quarti e in semifinale contro Serbia e Turchia.

L’Italia parte sparata, con Sylla in cattedra: la difesa azzurra non lascia cadere nulla, Egonu capitalizza in attacco e il break (6-1) è servito. Gli Stati Uniti faticano a trovare varchi nel muro azzurro, Drews e Skinner sbagliano a ripetizione: l’Italvolley allunga ancora (15-7) prima di incappare in un passaggio a vuoto che non cambia l’inerzia del match. Il parziale di 4-0 per le americane viene interrotto dal muro di Danesi (16-11) che congela il tentativo di rimonta. L’attacco tricolore, dopo l’avvio perfetto, comincia a faticare contro il muro americano: il match (18-15) si riapre. E’ provvidenziale l’inserimento di Antropova, che lascia il segno (20-16) e lancia le azzurre verso il traguardo: 25-18.

Gli Usa cercano il blitz in avvio di secondo set (3-1), ma la fuga non decolla (3-3). Rispetto al primo set, la sfida è molto più equilibrata. Appena la difesa azzurra alza il proprio livello, l’Italia allunga (16-12). Bosetti inchioda a terra 3 palloni d’oro (21-17) e anche il secondo set è azzurro: 25-20 con il sigillo di Egonu.

Gli Stati Uniti, spalle al muro, cercano il massimo sforzo in avvio di terzo set in una sfida punto a punto (6-6). A spezzare l’equilibrio è un muro stellare di Danesi, che dà il la al maxi break decisivo (12-6). Gli Usa restano in scia (16-12), ma non trovano soluzioni per ricucire il gap. Le azzurre volano con gli acuti di Sylla (22-15) e chiudono: 25-17, l’Italvolley è medaglia d’oro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.