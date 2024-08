Piano Mattei: Filini (Fdi), ‘sinistra invidiosa dei successi di Meloni’

MeteoWeb

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – ?Il Piano Mattei è una realtà concreta apprezzata in Africa e nel resto del mondo, un piano geopolitico e geostrategico di ampia portata che si propone di riscrivere i rapporti tra il Vecchio Continente e l?Africa, qualcosa che verrà letto e studiato sui libri di storia. Giorgia Meloni è riuscita in pochissimo tempo a mettere in piedi un piano che sta già dando i suoi frutti, basti pensare al tracollo degli sbarchi. Di fronte ai successi del Governo alla sinistra non rimane che provare ad alzare un po? di polvere per segnalare la propria esistenza politica, ma le argomentazioni portate avanti sono un concentrato di fuffa, di chiacchiere inutili prive di sostanza, che più che colpire Giorgia Meloni mettono ancora più in evidenza l?invidia che provano verso i continui successi della prima donna premier della storia italiana?. Lo dichiara il deputato di Fratelli d?Italia, Francesco Filini, responsabile del programma.

