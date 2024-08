Previsioni Meteo Abbiategrasso: il bollettino per domani venerdì 16 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 16 Agosto ad Abbiategrasso prevedono una giornata caratterizzata da nubi sparse al mattino, con una copertura nuvolosa che diminuirà nel corso della giornata, lasciando spazio a poche nuvole nel pomeriggio e nella serata.

Durante la notte, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno all’80%. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest e una velocità del vento che si attesterà sui 5km/h.

Al risveglio, al mattino, il cielo sarà ancora parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa intorno al 38%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +28°C nel corso della mattinata. La brezza leggera proveniente da Sud Ovest contribuirà a mantenere una sensazione di fresco.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà maggiormente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 93%. Le temperature massime saranno di circa +31°C, con una leggera brezza proveniente da Sud che potrebbe portare una probabilità del 6% di precipitazioni.

In serata, le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a poche nuvole con una copertura intorno al 14%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24°C, con una brezza leggera che soffierà da Ovest – Sud Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Abbiategrasso per Venerdì 16 Agosto indicano una giornata con un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con temperature piacevoli e una leggera brezza che renderà l’aria più fresca. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del cielo nel corso della giornata e vestirsi di conseguenza per godere al meglio di questa giornata estiva.

Tutti i dati meteo di Venerdì 16 Agosto a Abbiategrasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23.1° perc. +23.3° prob. 8 % 4.9 O max 5.5 Ponente 71 % 1016 hPa 3 nubi sparse +22.1° perc. +22.3° prob. 4 % 6 OSO max 6.6 Libeccio 74 % 1015 hPa 6 nubi sparse +23.4° perc. +23.6° prob. 7 % 3.9 O max 6.8 Ponente 69 % 1016 hPa 9 nubi sparse +28.6° perc. +29.4° Assenti 4.4 SO max 3.6 Libeccio 52 % 1016 hPa 12 nubi sparse +30.4° perc. +31.7° Assenti 8.6 SSO max 6.6 Libeccio 50 % 1014 hPa 15 nubi sparse +31° perc. +31.8° prob. 2 % 6.4 SSO max 6.8 Libeccio 45 % 1013 hPa 18 nubi sparse +27.9° perc. +29° prob. 13 % 3 OSO max 5 Libeccio 57 % 1012 hPa 21 poche nuvole +24.6° perc. +24.8° prob. 21 % 7.5 OSO max 12.6 Libeccio 64 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 20:25

