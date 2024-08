Previsioni Meteo Acerra: il bollettino per domani domenica 1 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 1 Settembre ad Acerra indicano una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà molto elevata, con valori che si aggirano intorno al 95-100% durante le prime ore del giorno.

Durante la notte, il cielo rimarrà coperto con temperature che si manterranno intorno ai +27,8°C. La temperatura percepita sarà di +27,6°C a causa di una leggera brezza proveniente dal Nord Est con velocità intorno ai 6,8km/h.

Nel corso della mattina, il cielo continuerà ad essere coperto con temperature in aumento. Le condizioni rimarranno stabili con una leggera brezza che soffierà da diverse direzioni, mantenendo la temperatura percepita intorno ai +31°C.

Nel pomeriggio, non sono previste variazioni significative. Il cielo rimarrà coperto con temperature che potrebbero superare i +34°C. La brezza leggera proveniente da Ovest contribuirà a mantenere la situazione stabile.

In serata, il cielo continuerà ad essere coperto con temperature che si attesteranno intorno ai +29°C. La umidità aumenterà leggermente, raggiungendo valori intorno al 44-52%.

In conclusione, le previsioni meteo per Acerra per Domenica 1 Settembre indicano una giornata con cielo coperto e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche e di mantenere adeguata idratazione a causa delle temperature elevate previste. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo nei prossimi giorni ad Acerra.

Tutti i dati meteo di Domenica 1 Settembre a Acerra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +27.8° perc. +27.6° Assenti 6.8 NE max 10.7 Grecale 42 % 1014 hPa 3 cielo coperto +26.6° perc. +26.6° Assenti 3.1 E max 5.4 Levante 43 % 1013 hPa 6 cielo coperto +27.5° perc. +27.4° Assenti 1.3 NE max 3.8 Grecale 43 % 1014 hPa 9 cielo coperto +32.2° perc. +31.2° Assenti 4.5 O max 4.1 Ponente 31 % 1013 hPa 12 cielo coperto +34.4° perc. +33.5° Assenti 13.1 OSO max 12.4 Libeccio 28 % 1012 hPa 15 cielo coperto +32.7° perc. +32.2° Assenti 16.7 O max 16.9 Ponente 34 % 1011 hPa 18 cielo coperto +30.1° perc. +30° Assenti 7 ONO max 9.8 Maestrale 41 % 1011 hPa 21 cielo coperto +28.8° perc. +29.5° Assenti 3.9 ONO max 5.8 Maestrale 51 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 19:30

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.