Previsioni Meteo Acerra: il bollettino per domani mercoledì 28 agosto

Mercoledì 28 Agosto ad Acerra si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da cielo coperto con una copertura nuvolosa che varierà tra il 95% e il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +23-24°C, con una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est con velocità intorno ai 6-8km/h.

Durante la mattina, la nuvolosità si manterrà alta, con cielo coperto e una copertura nuvolosa che raggiungerà l’86%. Le temperature saliranno fino a +30°C, con una leggera brezza proveniente da Est. L’umidità si attesterà intorno al 40-45%.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica vedrà un aumento della velocità del vento, che potrà raggiungere i 15-20km/h provenienti da Sud – Sud Ovest. La nuvolosità sarà parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 70%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +30°C.

In serata, la situazione meteorologica tenderà a peggiorare, con l’arrivo di piogge leggere e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +25-26°C, con una brezza proveniente da Nord Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 28 Agosto ad Acerra indicano una giornata con nuvolosità variabile, temperature che si manterranno elevate durante la mattina e tenderanno a calare nel pomeriggio, con possibili piogge leggere in serata. Si consiglia di prestare attenzione all’evolversi delle condizioni meteorologiche e di essere preparati a eventuali cambiamenti repentini.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 28 Agosto a Acerra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +23.4° perc. +23.5° prob. 29 % 7.7 NE max 11.8 Grecale 66 % 1014 hPa 3 nubi sparse +23.5° perc. +23.6° Assenti 5.1 ENE max 6.8 Grecale 64 % 1014 hPa 6 nubi sparse +25.1° perc. +25.2° Assenti 4.2 NE max 5.6 Grecale 58 % 1015 hPa 9 cielo coperto +30.7° perc. +30.5° Assenti 2.8 E max 5.7 Levante 40 % 1015 hPa 12 cielo coperto +33.5° perc. +33° Assenti 8.1 SSO max 6.8 Libeccio 32 % 1015 hPa 15 nubi sparse +32.1° perc. +31.8° prob. 14 % 13.2 OSO max 11.7 Libeccio 36 % 1014 hPa 18 pioggia leggera +26.7° perc. +27.6° 0.47 mm 9.4 NE max 15.4 Grecale 58 % 1017 hPa 21 cielo coperto +25.4° perc. +25.5° prob. 12 % 8.4 NNE max 11.7 Grecale 58 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 19:37

