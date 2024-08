Previsioni Meteo Aci Catena: il bollettino per domani venerdì 9 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 9 Agosto ad Aci Catena indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno per gran parte della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +26°C. La velocità del vento sarà di circa 6,8km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest.

Al mattino, il bel tempo proseguirà con cielo sereno e temperature in lieve aumento. Le temperature si aggireranno intorno ai +30°C con una leggera brezza proveniente da Sud Est.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature massime saranno di circa +31°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a toccare i 12km/h provenienti sempre da Sud Est.

In serata, le condizioni meteo rimarranno stabili con cielo sereno e temperature intorno ai +28°C. La velocità del vento diminuirà leggermente provenendo da Nord – Nord Ovest.

In conclusione, Venerdì 9 Agosto ad Aci Catena si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature estive. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con un clima caldo e asciutto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 9 Agosto a Aci Catena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 6.8 O max 8.5 Ponente 57 % 1013 hPa 4 cielo sereno +25.5° perc. +25.6° Assenti 5.5 NNE max 8.9 Grecale 58 % 1014 hPa 7 cielo sereno +28.5° perc. +29.1° Assenti 0.9 SSE max 4.4 Scirocco 51 % 1015 hPa 10 cielo sereno +30.8° perc. +31.4° Assenti 7.2 SE max 9.8 Scirocco 45 % 1015 hPa 13 cielo sereno +31.4° perc. +32.3° Assenti 10.8 SE max 12.7 Scirocco 45 % 1014 hPa 16 cielo sereno +30.2° perc. +31.4° Assenti 9.1 SE max 13.1 Scirocco 51 % 1014 hPa 19 cielo sereno +28.1° perc. +29.5° Assenti 2.4 E max 7.6 Levante 59 % 1016 hPa 22 cielo sereno +27.3° perc. +28.3° Assenti 3.9 N max 6.2 Tramontana 57 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:12 e tramonta alle ore 19:56

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.