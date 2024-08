Previsioni Meteo Aci Catena: tutti i dettagli per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 18 Agosto ad Aci Catena indicano condizioni generalmente stabili durante la giornata, con un mix di sole e nuvole che si alterneranno nel corso delle ore.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una leggera presenza di nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai +27°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di circa 6-7 km/h.

Al mattino, il cielo si presenterà sereno con una leggera copertura nuvolosa, con temperature in lieve aumento fino a raggiungere i +31°C verso le 11:00. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, intorno al 2-4%, e l’umidità si manterrà intorno al 40-50%.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con la presenza di nubi sparse che potrebbero portare ad un aumento della probabilità di piogge leggere, intorno al 10-15%. Le temperature si manterranno intorno ai +30°C, con una percezione di calore leggermente superiore.

In serata, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con un aumento dell’umidità che potrebbe raggiungere il 59%. Le temperature si attesteranno intorno ai +27°C, con una leggera brezza che potrebbe portare sollievo dalla calura della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 18 Agosto ad Aci Catena indicano una giornata con temperature elevate e una leggera possibilità di precipitazioni nel pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo durante la giornata e di adottare le misure necessarie per proteggersi dal caldo.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Agosto a Aci Catena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +27.4° perc. +27.8° Assenti 7.4 O max 9.1 Ponente 50 % 1011 hPa 4 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° prob. 3 % 6.2 N max 10.2 Tramontana 49 % 1011 hPa 7 cielo sereno +29.5° perc. +29.6° prob. 3 % 4.8 SSO max 5.9 Libeccio 44 % 1011 hPa 10 poche nuvole +31.4° perc. +31.5° prob. 3 % 6.7 SE max 10.7 Scirocco 40 % 1010 hPa 13 cielo coperto +30.1° perc. +30.9° prob. 11 % 12.7 SSE max 17.6 Scirocco 48 % 1009 hPa 16 nubi sparse +30.6° perc. +31.7° prob. 15 % 7.2 SSE max 15.5 Scirocco 48 % 1008 hPa 19 nubi sparse +27.7° perc. +29° prob. 28 % 2.3 N max 13.6 Tramontana 59 % 1009 hPa 22 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° prob. 26 % 1.7 NO max 7.3 Maestrale 64 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 19:44

