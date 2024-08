Previsioni Meteo Aci Catena: tutti i dettagli per domani venerdì 16 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 16 Agosto ad Aci Catena prevedono una giornata caratterizzata da condizioni stabili e soleggiate. Durante la mattina il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 30°C. Nel corso del pomeriggio il cielo resterà per lo più sereno, con qualche nuvola sporadica, e le temperature raggiungeranno i 32°C. Anche in serata le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e temperature intorno ai 29°C.

Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa molto bassa, che si manterrà costante per l’intera giornata. Le temperature massime saranno di 32,9°C nel primo pomeriggio, mentre le minime si attesteranno intorno ai 27,4°C durante la notte.

Il vento soffierà a velocità moderata, con raffiche leggere prevalentemente da direzione Sud Est. L’umidità relativa si manterrà intorno al 40-50% durante la giornata, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1015hPa.

In base alle condizioni attese, possiamo affermare che Venerdì 16 Agosto ad Aci Catena sarà una giornata estiva tipica, con temperature elevate e cielo prevalentemente sereno. Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni stabili, con temperature che si manterranno su valori simili e cielo generalmente sereno. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

Tutti i dati meteo di Venerdì 16 Agosto a Aci Catena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +27.9° perc. +28.1° Assenti 3.8 NO max 4.1 Maestrale 48 % 1015 hPa 4 cielo sereno +27.4° perc. +27.4° Assenti 5.4 ONO max 6.1 Maestrale 44 % 1015 hPa 7 cielo sereno +30.9° perc. +30.4° Assenti 2 ESE max 3.2 Scirocco 37 % 1015 hPa 10 cielo sereno +32.5° perc. +32.1° Assenti 8 SE max 8 Scirocco 35 % 1015 hPa 13 poche nuvole +32.9° perc. +33° Assenti 10.7 ESE max 10.9 Scirocco 37 % 1014 hPa 16 cielo sereno +31.2° perc. +31.9° Assenti 7.3 ESE max 9.3 Scirocco 44 % 1014 hPa 19 cielo sereno +29.2° perc. +29.9° Assenti 3.2 NE max 6.3 Grecale 50 % 1014 hPa 22 cielo sereno +28.4° perc. +29.2° Assenti 5.8 NNE max 8.4 Grecale 53 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 19:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.