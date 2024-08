Previsioni Meteo Aci Catena: tutti i dettagli per la prossima settimana 12 – 15 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Aci Catena indicano un clima stabile e caldo. Martedì e Mercoledì vedranno una leggera presenza di nuvole nel pomeriggio, ma senza piogge. Giovedì sarà una giornata soleggiata e calda, perfetta per godersi le vacanze estive. Le temperature si manterranno elevate, con venti leggeri provenienti da diverse direzioni. L’umidità oscillerà tra il 39% e il 57%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1012hPa.

Lunedì 12 Agosto

Notte: Durante la notte a Aci Catena, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,2°C, con una leggera percezione di caldo a +28,2°C. Il vento soffierà a 5,8km/h provenendo da Nord Ovest, con raffiche leggere di 6,8km/h. L’umidità sarà del 58% e la pressione atmosferica si attesterà a 1014hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +31,2°C, con una percezione di caldo di +31,4°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 9,9km/h proveniente da Sud Est. L’umidità si manterrà intorno al 42%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con una leggera copertura nuvolosa dell’1%. Le temperature massime raggiungeranno i +31,5°C, con una percezione di caldo di +32,3°C. Il vento soffierà a 12,9km/h da Sud Est, con raffiche leggere di 11,1km/h. L’umidità aumenterà al 44%.

Sera: In serata il cielo sarà ancora sereno, con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si attesteranno sui +27,7°C, con una percezione di caldo di +28,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,9km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà del 55% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

Martedì 13 Agosto

Notte: Durante la notte a Aci Catena, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +27,6°C, con una percezione di caldo a +28,4°C. Il vento soffierà a 4,4km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest, con raffiche leggere di 6,8km/h. L’umidità sarà del 54% e la pressione atmosferica si attesterà a 1012hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +31,8°C, con una percezione di caldo di +32,5°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 9,1km/h proveniente da Sud Est. L’umidità si manterrà intorno al 43%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con una leggera copertura nuvolosa dell’1%. Le temperature massime raggiungeranno i +32,1°C, con una percezione di caldo di +32,9°C. Il vento soffierà a 10,1km/h da Sud Est, con raffiche leggere di 9,4km/h. L’umidità aumenterà al 43%.

Sera: In serata il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa del 18%. Le temperature si attesteranno sui +28°C, con una percezione di caldo di +29,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,5km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà del 57% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Mercoledì 14 Agosto

Notte: Durante la notte a Aci Catena, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature si manterranno intorno ai +28,1°C, con una leggera percezione di caldo a +29°C. Il vento soffierà a 5,1km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest, con raffiche leggere di 7,2km/h. L’umidità sarà del 55% e la pressione atmosferica si attesterà a 1011hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +31,6°C, con una percezione di caldo di +32,2°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 7,9km/h proveniente da Sud Est. L’umidità si manterrà intorno al 43%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con una leggera copertura nuvolosa del 4%. Le temperature massime raggiungeranno i +32,1°C, con una percezione di caldo di +32,4°C. Il vento soffierà a 8,7km/h da Sud Est, con raffiche leggere di 8,1km/h. L’umidità aumenterà al 40%.

Sera: In serata il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa del 18%. Le temperature si attesteranno sui +28,5°C, con una percezione di caldo di +29,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,1km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà del 55% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Giovedì 15 Agosto

Notte: Durante la notte a Aci Catena, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’1%. Le temperature si manterranno intorno ai +28,1°C, con una leggera percezione di caldo a +28,9°C. Il vento soffierà a 4,7km/h provenendo da Nord, con raffiche leggere di 7,3km/h. L’umidità sarà del 54% e la pressione atmosferica si attesterà a 1012hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +32,7°C, con una percezione di caldo di +33,1°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 10,5km/h proveniente da Est. L’umidità si manterrà intorno al 39%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con una leggera copertura nuvolosa del 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +32°C, con una percezione di caldo di +32,5°C. Il vento soffierà a 10,5km/h da Est, con raffiche leggere di 11,6km/h. L’umidità aumenterà al 39%.

Sera: In serata il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno sui +28,4°C, con una percezione di caldo di +29,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,4km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà del 54% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

