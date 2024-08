Previsioni Meteo Acireale: il bollettino per domani venerdì 30 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 30 Agosto ad Acireale prevedono una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno per la maggior parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori che oscilleranno tra i +24,6°C e i +29,2°C. La copertura nuvolosa sarà generalmente bassa, con picchi fino al 20% nel pomeriggio.

Nelle prime ore del mattino, dalle 00:00 alle 05:00, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai +25°C. Il vento soffierà da Nord Ovest con intensità variabile tra i 3,6km/h e i 4,5km/h.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo resterà sereno e le temperature aumenteranno gradualmente fino a raggiungere i +29°C. Il vento sarà prevalentemente orientato da Est – Sud Est con intensità compresa tra i 2km/h e i 10,3km/h.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, è prevista la comparsa di piogge leggere con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 20%. Le temperature si attesteranno intorno ai +28°C con venti provenienti da Sud Est con velocità tra i 5,5km/h e gli 8,9km/h.

In serata, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo si libererà nuovamente dalle nuvole, tornando a essere sereno. Le temperature caleranno leggermente, stabilizzandosi intorno ai +26°C, mentre il vento sarà debole con direzione variabile tra Ovest e Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 30 Agosto ad Acireale indicano una giornata all’insegna del bel tempo, con la presenza di piogge leggere solo nel pomeriggio. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con venti leggeri e una copertura nuvolosa che varierà durante la giornata. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle eventuali variazioni climatiche e consultare aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.9° perc. +25° Assenti 4.2 ONO max 5.1 Maestrale 56 % 1015 hPa 4 cielo sereno +24.6° perc. +24.5° Assenti 4.2 NO max 5.4 Maestrale 55 % 1015 hPa 7 cielo sereno +27.1° perc. +27.4° prob. 7 % 1.2 ENE max 3.3 Grecale 48 % 1016 hPa 10 cielo sereno +28.8° perc. +29° prob. 7 % 7.2 SE max 7.5 Scirocco 46 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +28.4° perc. +28.8° 0.12 mm 7.8 SE max 7.5 Scirocco 49 % 1014 hPa 16 poche nuvole +28.2° perc. +28.9° prob. 21 % 5.9 SE max 8 Scirocco 53 % 1014 hPa 19 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° prob. 10 % 1.4 ONO max 4.8 Maestrale 64 % 1015 hPa 22 cielo sereno +25.9° perc. +26.2° prob. 6 % 5.9 NO max 7.2 Maestrale 63 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 19:27

