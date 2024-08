Previsioni Meteo Acri: il bollettino per domani mercoledì 28 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 28 Agosto ad Acri indicano condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 51% e il 66%. Le temperature si manterranno intorno ai 26-29°C, con una leggera brezza proveniente dal Nord – Nord Ovest. Nel pomeriggio, la situazione meteorologica peggiorerà con l’arrivo di piogge moderate e pioggia leggera, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno fino ai 18-20°C, con venti provenienti dal Sud e raffiche fino a 30 km/h.

In serata, le condizioni meteorologiche tenderanno a migliorare, con poche nuvole e una copertura nuvolosa intorno al 14-22%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 19°C, con venti provenienti dal Sud e una leggera brezza che soffierà a circa 8-10 km/h.

In conclusione, Mercoledì 28 Agosto ad Acri vedrà un inizio di giornata con nubi sparse e temperature gradevoli, seguito da un pomeriggio instabile con piogge moderate e venti intensi. Tuttavia, la situazione migliorerà in serata con il ritorno delle condizioni più stabili e un cielo parzialmente nuvoloso. Per rimanere aggiornati sulle previsioni meteo di Acri per i prossimi giorni, resta sintonizzato sui canali dedicati alla meteorologia locale.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 28 Agosto a Acri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.6° perc. +18° prob. 2 % 5.3 ESE max 5.1 Scirocco 56 % 1016 hPa 3 cielo sereno +18° perc. +17.5° prob. 16 % 5 SSE max 5.3 Scirocco 64 % 1016 hPa 6 poche nuvole +22.6° perc. +22.2° prob. 12 % 1.3 ESE max 3.3 Scirocco 50 % 1016 hPa 9 nubi sparse +28.3° perc. +27.6° prob. 2 % 7.6 NNO max 7.3 Maestrale 36 % 1016 hPa 12 pioggia moderata +25.4° perc. +25.3° 3.14 mm 12.9 S max 15.3 Ostro 52 % 1016 hPa 15 pioggia leggera +23.5° perc. +23.3° 0.1 mm 6.3 S max 7.8 Ostro 54 % 1016 hPa 18 cielo coperto +19.4° perc. +19.1° prob. 47 % 10.9 S max 10.6 Ostro 63 % 1016 hPa 21 poche nuvole +19.2° perc. +18.6° Assenti 8.2 S max 8.1 Ostro 57 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 19:27

