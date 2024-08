Previsioni Meteo Acri: il bollettino per la prossima settimana 26 – 29 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Acri indicano una settimana con variazioni significative. Si passerà da poche nuvole e temperature intorno ai +20°C a piogge leggere e nubi dense. Il vento sarà prevalentemente leggero, con direzioni variabili. L’umidità oscillerà tra il 31% e il 70%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1010-1018hPa. È consigliabile monitorare costantemente le previsioni per adattarsi alle condizioni meteorologiche mutevoli.

Lunedì 26 Agosto

Lunedì 26 Agosto si prospetta con poche nuvole durante la notte, con una copertura nuvolosa del 14%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Ovest a una velocità di 8,9km/h. La temperatura percepita sarà di +20,1°C. L’umidità si attesterà intorno al 70% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

La mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saliranno fino a +30,3°C, con una percezione di +29,4°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di 9km/h, con raffiche leggere. L’umidità diminuirà al 35% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

Nel pomeriggio, si prevedono poche nuvole con una copertura del 13%. Le temperature massime arriveranno a +31,7°C, con una percezione di +30,6°C. Il vento sarà debole, proveniente da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 5,9km/h. C’è una leggera probabilità del 16% di precipitazioni, con un’umidità costante al 31% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

La sera sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura del 48%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,9°C, con una percezione di +24°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 7,1km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 20%, con un’umidità al 65% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Martedì 27 Agosto

Martedì 27 Agosto inizierà con nubi sparse durante la notte, con una copertura nuvolosa del 74%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +20,2°C, con una percezione di +20°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud – Sud Est a una velocità di 4,8km/h. L’umidità sarà al 65% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 92%. Le temperature saliranno fino a +25,8°C, con una percezione di +25,6°C. Il vento aumenterà leggermente provenendo da Nord Est a una velocità di 7,9km/h. L’umidità si attesterà al 43% con una pressione di 1013hPa.

Nel pomeriggio, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 83%. Le temperature massime saranno di +24,1°C, con una percezione di +24°C. Il vento soffierà da Sud a una velocità di 3,3km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 53%, con un’umidità al 53% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

La sera sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura del 33%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,5°C, con una percezione di +19,3°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud – Sud Ovest a una velocità di 8,5km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 4%, con un’umidità al 69% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Mercoledì 28 Agosto

Mercoledì 28 Agosto inizierà con nubi sparse durante la notte, con una copertura nuvolosa del 63%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,1°C, con una percezione di +19,6°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud Est a una velocità di 5,7km/h. L’umidità sarà al 55% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 96%. Le temperature saliranno fino a +27,8°C, con una percezione di +27,3°C. Il vento aumenterà provenendo da Nord a una velocità di 10km/h. L’umidità si attesterà al 37% con una pressione di 1014hPa.

Nel pomeriggio, si prevedono pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime saranno di +23°C, con una percezione di +23°C. Il vento soffierà da Sud a una velocità di 8,5km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 60%, con un’umidità al 1017hPa e una pressione atmosferica di 1017hPa.

La sera sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura del 31%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,1°C, con una percezione di +18,8°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud – Sud Est a una velocità di 7,6km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 8%, con un’umidità al 66% e una pressione atmosferica di 1018hPa.

Giovedì 29 Agosto

Giovedì 29 Agosto si preannuncia con poche nuvole durante la notte, con una copertura nuvolosa del 14%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,1°C, con una percezione di +18,7°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud – Sud Est a una velocità di 7,2km/h. L’umidità sarà al 64% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 68%. Le temperature saliranno fino a +25,8°C, con una percezione di +25,5°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord a una velocità di 3,1km/h. L’umidità si attesterà al 41% con una pressione di 1017hPa.

Nel pomeriggio, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 70%. Le temperature massime saranno di +22,3°C, con una percezione di +22,3°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud a una velocità di 7,5km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 34%, con un’umidità al 63% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

La sera sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura del 72%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,1°C, con una percezione di +20°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud a una velocità di 6,6km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 32%, con un’umidità al 67% e una pressione atmosferica di 1017hPa.

In conclusione, la settimana a Acri si preannuncia con variazioni meteorologiche significative, passando da cieli sereni a piogge leggere e nubi sparse. È consigliabile tenere d’occhio le previsioni per adattarsi al meglio alle condizioni atmosferiche in evoluzione.

