Previsioni Meteo Acri: tutti i dettagli per domani giovedì 22 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 22 Agosto ad Acri mostrano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La mattina si prevede un cielo sereno con temperature in lieve aumento, mentre nel pomeriggio e verso sera sono attese poche nuvole, ma senza rischio di precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una temperatura che raggiungerà i 29,3°C intorno alle 10:00. La percezione della temperatura sarà di 28,5°C a causa di una leggera brezza proveniente dal Nord con una velocità di 8,2km/h. L’umidità si attesterà intorno al 35% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà per lo più sereno con una leggera presenza di nuvole, ma senza rischio di piogge. Le temperature si manterranno gradevoli, con un massimo di 30,3°C intorno alle 13:00. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con una velocità di 8,5km/h, mentre l’umidità aumenterà leggermente al 33%.

In serata, il cielo si presenterà ancora sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,8°C. Il vento proveniente da Sud soffierà a 7,6km/h, mentre l’umidità sarà del 71% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Acri per Giovedì 22 Agosto indicano una giornata caratterizzata da condizioni stabili e soleggiate, con temperature gradevoli e assenza di precipitazioni significative. È consigliabile godersi una giornata all’aperto, approfittando del bel tempo previsto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Agosto a Acri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.5° perc. +18.7° prob. 2 % 6.5 S max 6.6 Ostro 87 % 1014 hPa 3 cielo sereno +18.2° perc. +18.3° Assenti 7.8 S max 7.7 Ostro 86 % 1012 hPa 6 cielo sereno +22.2° perc. +22.3° Assenti 0.5 OSO max 5 Libeccio 69 % 1013 hPa 9 cielo sereno +27.9° perc. +27.7° Assenti 7 N max 6.2 Tramontana 41 % 1013 hPa 12 cielo sereno +30.6° perc. +29.5° prob. 4 % 8.6 NNE max 9.4 Grecale 32 % 1011 hPa 15 poche nuvole +28.6° perc. +28.1° prob. 20 % 1.2 N max 8.4 Tramontana 39 % 1011 hPa 18 cielo sereno +21.6° perc. +21.6° prob. 16 % 6.6 SSO max 7.1 Libeccio 69 % 1013 hPa 21 cielo sereno +20.8° perc. +20.6° Assenti 6.6 SSE max 6.6 Scirocco 65 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:16 e tramonta alle ore 19:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.