Previsioni Meteo Acri: tutti i dettagli per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Acri indicano un inizio settimana con piogge leggere che gradualmente lasceranno spazio a cieli sereni e nubi sparse verso metà settimana. Le temperature si manterranno gradevoli, con venti leggeri che varieranno di direzione. L’umidità sarà variabile, ma nel complesso si prevedono condizioni meteorologiche stabili.

Lunedì 19 Agosto

Notte: Durante la notte a Acri ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +19°C con una percezione di +19,1°C. Il vento soffierà a 6,4km/h proveniente da Sud – Sud Ovest, con raffiche fino a 8,4km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.47mm con un’umidità dell’85% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Mattina: La mattina si prevede ancora pioggia leggera con una copertura nuvolosa dell’81%. Le temperature saliranno fino a +23,2°C con una percezione di +23,3°C. Il vento sarà a 7,8km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 12,3km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.14mm con un’umidità del 64% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le nuvole si diraderanno lasciando spazio a un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature massime arriveranno a +27°C con una percezione di +27°C. Il vento soffierà a 13,3km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 19,2km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 43% e una pressione atmosferica di 1008hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura nuvolosa del 15%. Le temperature si attesteranno sui +17,8°C con una percezione di +17,8°C. Il vento sarà a 9,4km/h proveniente da Sud – Sud Ovest, con raffiche fino a 10,3km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità dell’82% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Martedì 20 Agosto

Notte: Durante la notte a Acri il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +16,7°C con una percezione di +16,2°C. Il vento sarà a 9km/h proveniente da Sud, con raffiche fino a 8,8km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 70% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Mattina: La mattina si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa dell’82%. Le temperature saliranno fino a +25,2°C con una percezione di +25,1°C. Il vento sarà a 10,9km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 15,3km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.12mm con un’umidità del 45% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa dell’86%. Le temperature massime arriveranno a +25,3°C con una percezione di +25,2°C. Il vento sarà a 7,4km/h proveniente da Nord, con raffiche fino a 8,7km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.17mm con un’umidità del 48% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da ulteriore pioggia leggera con una copertura nuvolosa dell’89%. Le temperature si attesteranno sui +24,5°C con una percezione di +24,5°C. Il vento sarà a 3km/h proveniente da Est – Nord Est, con raffiche fino a 7km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.56mm con un’umidità del 56% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Mercoledì 21 Agosto

Notte: Durante la notte a Acri il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 12%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +17,1°C con una percezione di +16,8°C. Il vento sarà a 8,8km/h proveniente da Sud – Sud Ovest, con raffiche fino a 9,3km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 77% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saliranno fino a +26,6°C con una percezione di +26,6°C. Il vento sarà a 8,4km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 8,2km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 45% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 40%. Le temperature massime arriveranno a +28,4°C con una percezione di +28°C. Il vento sarà a 9,2km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 11,1km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 40% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da ulteriori nubi sparse con una copertura nuvolosa del 33%. Le temperature si attesteranno sui +19,4°C con una percezione di +19,6°C. Il vento sarà a 6km/h proveniente da Sud – Sud Ovest, con raffiche fino a 6,6km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità dell’83% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Giovedì 22 Agosto

Notte: Durante la notte a Acri il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +18,4°C con una percezione di +18,4°C. Il vento sarà a 4,4km/h proveniente da Sud – Sud Est, con raffiche fino a 4,5km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità dell’80% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina: La mattina si prevede ancora un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saliranno fino a +25,1°C con una percezione di +25°C. Il vento sarà a 5,7km/h proveniente da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 9,1km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 48% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio è previsto un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 2%. Le temperature massime arriveranno a +25,1°C con una percezione di +25°C. Il vento sarà a 7,6km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 8,4km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 51% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da ulteriore cielo sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno sui +25,1°C con una percezione di +25°C. Il vento sarà a 7,6km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 8,4km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 51% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

In base alle previsioni meteo per Acri, si prevede un inizio settimana con piogge leggere che lasceranno spazio a cieli sereni e nubi sparse verso metà settimana. Le temperature si manterranno gradevoli, con venti leggeri e umidità variabile. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle condizioni meteorologiche.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.