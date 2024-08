Previsioni Meteo Afragola: tutti i dettagli per il weekend 2 – 4 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Afragola indicano un fine settimana caldo e soleggiato. Venerdì, cielo sereno con temperature in aumento fino a +33,5°C. Sabato, nuvole in aumento con picco di +33,2°C e copertura nuvolosa dell’84%. Domenica, sereno con punte di +34,2°C. Consigliabile proteggersi dal sole e idratarsi nelle ore calde.

Venerdì 2 Agosto

Nel corso della notte a Afragola, il cielo sarà sereno con una temperatura di +27,2°C e una leggera brezza proveniente da Sud Ovest con velocità di 2,5km/h. L’umidità si attesterà intorno al 65% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

La mattina proseguirà con cielo sereno e temperature in aumento: si arriverà a +31,6°C alle 09:00, con una percezione di caldo di +32,6°C. Il vento soffierà da Sud Ovest con una velocità di 12,6km/h e l’umidità scenderà al 45%.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno elevate, con punte di +33,5°C alle 12:00. Il vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 17km/h sempre da Sud Ovest.

La sera sarà caratterizzata da un cielo sereno, temperature più miti attorno ai +28,1°C alle 21:00, e una leggera brezza da Ovest con velocità di 8,2km/h. L’umidità salirà al 58% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Sabato 3 Agosto

Durante la notte a Afragola, il cielo sarà sereno con una temperatura di +27,1°C e una leggera brezza proveniente da Est con velocità di 2,2km/h. La copertura nuvolosa sarà del 2% e l’umidità del 63% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

La mattina inizierà con un cielo sereno, ma nel corso della mattinata le nuvole inizieranno a comparire, con una copertura del 70% alle 09:00. Le temperature si manterranno elevate, con punte di +33,2°C alle 10:00.

Nel pomeriggio le nubi saranno più presenti, con una copertura del 84% alle 12:00 e la possibilità di precipitazioni dello 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +33,1°C con una percezione di caldo di +34,1°C.

La sera sarà caratterizzata da un cielo coperto con una copertura del 93% alle 22:00 e temperature più miti attorno ai +28,8°C. L’umidità salirà al 61% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Domenica 4 Agosto

Nella prima parte della notte a Afragola, si avranno nubi sparse con una copertura del 79% e temperature intorno ai +28°C. Il vento soffierà da Nord Est con una leggera brezza di 5,3km/h.

La mattina proseguirà con poche nuvole e una copertura del 16% alle 02:00, con temperature che saliranno fino a +32,9°C alle 09:00. Il vento sarà sempre presente da Sud Ovest con una velocità di 6km/h.

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura del 0% e temperature che raggiungeranno i +34,2°C alle 12:00. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a 16,7km/h sempre da Sud Ovest.

La sera sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura del 3% alle 21:00 e temperature intorno ai +28,3°C. L’umidità salirà al 64% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

In conclusione, il fine settimana ad Afragola si preannuncia caldo e soleggiato, con temperature elevate e cieli prevalentemente sereni. È consigliabile proteggersi adeguatamente dai raggi solari e idratarsi frequentemente, soprattutto nelle ore più calde della giornata.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.