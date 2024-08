Previsioni Meteo Agropoli: il bollettino per domani mercoledì 28 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 28 Agosto ad Agropoli prevedono una giornata caratterizzata da condizioni variabili. Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa intorno al 96% e temperature che si attesteranno intorno ai +22°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con una velocità di 1,5km/h.

Al mattino, le nubi saranno ancora presenti con una copertura intorno al 59%. Le temperature saliranno gradualmente, con valori che raggiungeranno i +26°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord – Nord Ovest, con una velocità di 2,4km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà leggermente con possibili piogge leggere. La copertura nuvolosa sarà intorno al 42% e le temperature massime si attesteranno intorno ai +30°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con una velocità di 9,6km/h.

In serata, il cielo si presenterà nuovamente coperto al 100%, con temperature intorno ai +23°C. Il vento sarà proveniente da Est – Nord Est con una velocità di 13,4km/h.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni ad Agropoli, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche con un cielo parzialmente nuvoloso e temperature che si manterranno stabili. Tuttavia, è consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 28 Agosto a Agropoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +22.1° perc. +22.2° prob. 58 % 1.5 NNE max 5.9 Grecale 72 % 1014 hPa 3 nubi sparse +21.6° perc. +21.6° Assenti 6.1 E max 6 Levante 70 % 1014 hPa 6 nubi sparse +23.9° perc. +24° Assenti 3.3 NE max 4.1 Grecale 63 % 1015 hPa 9 nubi sparse +28.9° perc. +29° Assenti 6.9 OSO max 3.6 Libeccio 45 % 1016 hPa 12 cielo coperto +30.1° perc. +30.1° Assenti 10.3 OSO max 7.8 Libeccio 43 % 1015 hPa 15 pioggia leggera +26.6° perc. +26.6° 0.74 mm 10.5 NE max 17 Grecale 60 % 1016 hPa 18 nubi sparse +23.2° perc. +23.5° prob. 52 % 9.7 NE max 16.7 Grecale 74 % 1016 hPa 21 cielo coperto +23.1° perc. +23.3° prob. 5 % 6.3 E max 7.1 Levante 71 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 19:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.