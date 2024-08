Previsioni Meteo Agropoli: il bollettino per domani venerdì 30 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 30 Agosto ad Agropoli prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima raggiungerà i 30,4°C nel primo pomeriggio, mentre la minima si attesterà sui 21,8°C durante la notte.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che oscillerà intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa sarà quasi assente e il vento soffierà da Est – Nord Est a una velocità di circa 5,9km/h.

Al risveglio, il mattino ad Agropoli si presenterà con un cielo sereno e temperature in lieve aumento, con valori intorno ai 24,4°C. Il vento sarà leggero proveniente da Est.

Nel corso del pomeriggio, il cielo sarà per lo più sereno con qualche nuvola sparsa. Le temperature massime si attesteranno sui 30,4°C con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest.

In serata, il cielo si manterrà sereno con una leggera diminuzione delle temperature che si aggireranno intorno ai 23,9°C. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità via via più contenute.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 30 Agosto ad Agropoli indicano una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili, con cielo sereno e temperature gradevoli. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e consultare aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22° perc. +22.3° Assenti 6.2 ENE max 5.9 Grecale 78 % 1015 hPa 3 cielo sereno +21.8° perc. +22.1° Assenti 5.6 ENE max 5.7 Grecale 76 % 1015 hPa 6 cielo sereno +24.4° perc. +24.6° Assenti 2.7 E max 3.3 Levante 66 % 1015 hPa 9 cielo sereno +29.6° perc. +30.1° Assenti 6.5 OSO max 4.3 Libeccio 47 % 1015 hPa 12 cielo sereno +30.1° perc. +30.8° Assenti 12.1 OSO max 10.1 Libeccio 48 % 1014 hPa 15 poche nuvole +29.1° perc. +30.4° prob. 4 % 8 O max 8.7 Ponente 54 % 1014 hPa 18 nubi sparse +25.6° perc. +26.1° prob. 4 % 3 SO max 4.4 Libeccio 76 % 1014 hPa 21 cielo sereno +23.9° perc. +24.5° Assenti 4.8 E max 5.1 Levante 80 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 19:30

