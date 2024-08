Previsioni Meteo Agropoli: tutti i dettagli per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 18 Agosto ad Agropoli mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 9%. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i +26,9°C e i +32,9°C, con una percezione termica leggermente superiore.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà leggermente, con l’arrivo di nubi sparse che copriranno il cielo per circa il 46%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +31,2°C, ma la percezione di calore potrebbe aumentare fino a +32,9°C. Non sono previste precipitazioni significative, ma è consigliabile prestare attenzione alla possibile presenza di brezze leggere.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 72%, con temperature che si attesteranno intorno ai +30°C. Tuttavia, nel tardo pomeriggio è prevista una leggera pioggia, con una probabilità del 75% di precipitazioni. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente, ma la percezione di fresco potrebbe essere attenuata dalla presenza di umidità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 18 Agosto ad Agropoli indicano una giornata con temperature estive e un mix di cielo sereno, nubi sparse e possibili piogge leggere nel pomeriggio e in serata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e prepararsi adeguatamente per affrontare le diverse condizioni meteorologiche che si presenteranno nel corso della giornata.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Agosto a Agropoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +25° perc. +25.6° Assenti 1 ONO max 8.1 Maestrale 79 % 1011 hPa 3 nubi sparse +24° perc. +24.5° Assenti 5.4 E max 5.5 Levante 81 % 1010 hPa 6 poche nuvole +26.9° perc. +28.5° Assenti 3.7 E max 3.3 Levante 68 % 1011 hPa 9 cielo sereno +30.4° perc. +32.5° prob. 3 % 11.5 SO max 10.3 Libeccio 54 % 1010 hPa 12 cielo sereno +31.2° perc. +32.9° prob. 23 % 10.1 SO max 13.2 Libeccio 50 % 1010 hPa 15 nubi sparse +30° perc. +32.5° Assenti 12.5 OSO max 13.7 Libeccio 58 % 1008 hPa 18 pioggia moderata +25.2° perc. +25.9° 2.3 mm 5 O max 6.7 Ponente 80 % 1008 hPa 21 pioggia moderata +23.9° perc. +24.5° 1.6 mm 4.3 S max 7.2 Ostro 84 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 19:49

