Previsioni Meteo Albenga: il bollettino per domani domenica 11 agosto

Le previsioni meteo per Domenica 11 Agosto ad Albenga mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche che andranno a influenzare la giornata.

Durante la notte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 60% e il 70%. Le temperature si manterranno intorno ai 27°C con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest.

Al sorgere del sole, le nubi tenderanno a diradarsi lasciando spazio a poche nuvole con una copertura nuvolosa intorno al 13%. Le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 29°C con una leggera brezza che soffierà da Nord – Nord Est.

Nel corso della mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse che aumenteranno la loro presenza fino al 52%. Le temperature saliranno ulteriormente, toccando i 31°C, con una brezza che soffierà da Est – Sud Est.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature massime saranno di circa 30°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Est.

In serata, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature intorno ai 28°C e una brezza leggera che soffierà da Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 11 Agosto ad Albenga indicano una giornata caratterizzata da un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata, con temperature massime che si attesteranno intorno ai 31°C. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del vento e di tenere d’occhio le previsioni del tempo per i prossimi giorni ad Albenga.

Tutti i dati meteo di Domenica 11 Agosto a Albenga

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27.5° perc. +30° prob. 1 % 10.1 NO max 10 Maestrale 72 % 1018 hPa 3 nubi sparse +27.1° perc. +29.1° Assenti 6.9 NO max 7.2 Maestrale 71 % 1018 hPa 6 nubi sparse +27.6° perc. +29.9° Assenti 8.2 N max 10.4 Tramontana 69 % 1018 hPa 9 nubi sparse +30.2° perc. +33.7° Assenti 10.8 E max 11.7 Levante 62 % 1018 hPa 12 nubi sparse +30.9° perc. +34.8° Assenti 11.6 SE max 11.7 Scirocco 61 % 1017 hPa 15 cielo coperto +30.2° perc. +33.8° prob. 5 % 6.3 SSE max 7.5 Scirocco 62 % 1016 hPa 18 cielo coperto +28.5° perc. +31.8° prob. 5 % 5.1 SO max 5.5 Libeccio 71 % 1015 hPa 21 cielo coperto +27.6° perc. +29.6° prob. 1 % 5.4 NO max 5.2 Maestrale 68 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 20:33

