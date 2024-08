Previsioni Meteo Albenga: tutti i dettagli per domani sabato 17 agosto

MeteoWeb

Sabato 17 Agosto a Albenga si prevede una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +24°C e i +28°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori che potranno raggiungere i +30°C durante le ore più calde della giornata.

Durante la mattina, il vento soffierà prevalentemente da Sud – Sud Est con intensità variabile tra i 6,9km/h e i 9,9km/h, mentre nel pomeriggio aumenterà leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 24,7km/h provenienti da Sud – Sud Ovest. La sera, il vento si manterrà costante con una direzione da Sud Ovest e intensità intorno ai 18km/h.

Le precipitazioni sono assenti per l’intera giornata, con un’umidità che si attesterà intorno al 65% durante le ore diurne e potrà salire fino al 78% in serata. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1010hPa.

In base alle previsioni meteo attuali, possiamo affermare che Sabato 17 Agosto ad Albenga sarà caratterizzato da condizioni climatiche ideali per trascorrere una giornata all’aria aperta, godendo del sole e delle temperature estive. Le previsioni del tempo per i prossimi giorni indicano un mantenimento delle condizioni stabili, con cielo sereno e temperature gradevoli. Si consiglia di approfittare di questo clima favorevole per godersi al meglio le bellezze di Albenga e dei suoi dintorni.

Tutti i dati meteo di Sabato 17 Agosto a Albenga

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.7° perc. +25° Assenti 7.8 NNO max 7.9 Maestrale 68 % 1014 hPa 3 cielo sereno +23.8° perc. +24° Assenti 9.2 NO max 8 Maestrale 68 % 1014 hPa 6 cielo sereno +24.7° perc. +24.9° Assenti 5.6 NNO max 5.5 Maestrale 66 % 1013 hPa 9 cielo sereno +27° perc. +28.4° Assenti 6.9 SSE max 6.9 Scirocco 64 % 1014 hPa 12 cielo sereno +28.4° perc. +30.1° Assenti 15.6 S max 18 Ostro 61 % 1013 hPa 15 cielo sereno +28.4° perc. +29.9° Assenti 18.8 SSO max 24.3 Libeccio 59 % 1010 hPa 18 poche nuvole +26.2° perc. +26.2° Assenti 19.4 SSO max 23.8 Libeccio 72 % 1009 hPa 21 cielo coperto +24.7° perc. +25.2° prob. 19 % 12.1 OSO max 17.6 Libeccio 75 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 20:24

