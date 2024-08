Previsioni Meteo Alcamo: tutti i dettagli per domani mercoledì 14 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 14 Agosto a Alcamo si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con cielo sereno e copertura nuvolosa quasi assente. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche di vento poco significative.

Nel dettaglio, al mattino le temperature si attesteranno intorno ai +27°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Est. Nel corso della mattinata, il termometro raggiungerà i +32°C, con venti che ruoteranno da Nord Ovest a Nord – Nord Ovest.

Nel pomeriggio le condizioni rimarranno stabili, con temperature che si manterranno intorno ai +31°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con intensità variabile, mentre l’umidità si attesterà intorno al 40%.

In serata, le temperature scenderanno leggermente, ma si manterranno comunque piacevoli attorno ai +26°C. Il vento proveniente da Sud Ovest sarà moderato, con una leggera presenza di nuvole che potrebbe aumentare verso la fine della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 14 Agosto ad Alcamo indicano una giornata caratterizzata da condizioni stabili e soleggiate, con temperature elevate e venti leggeri. Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Alcamo si confermano all’insegna della stabilità, con temperature che si manterranno su valori estivi e cielo generalmente sereno.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 14 Agosto a Alcamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.4° perc. +25.6° Assenti 5.5 S max 5.4 Ostro 62 % 1011 hPa 4 cielo sereno +24.6° perc. +24.6° Assenti 7.2 SE max 7.6 Scirocco 61 % 1011 hPa 7 cielo sereno +29.4° perc. +29.5° Assenti 3 SSE max 4 Scirocco 45 % 1011 hPa 10 cielo sereno +31.6° perc. +31.9° Assenti 13.4 NNO max 9.7 Maestrale 41 % 1012 hPa 13 cielo sereno +31.4° perc. +31.9° Assenti 13 NNO max 12.3 Maestrale 43 % 1011 hPa 16 cielo sereno +30.5° perc. +31.3° Assenti 11.7 N max 12.1 Tramontana 47 % 1010 hPa 19 cielo sereno +26.9° perc. +28.2° Assenti 7.1 ONO max 8.3 Maestrale 64 % 1013 hPa 22 poche nuvole +25.9° perc. +26.2° Assenti 5.9 SSE max 6.3 Scirocco 64 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 19:59

