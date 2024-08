Previsioni Meteo Alcamo: tutti i dettagli per il weekend 23 – 25 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Alcamo indicano un fine settimana con variazioni climatiche. Venerdì si prevedono piogge moderate nel pomeriggio, mentre sabato sono attese precipitazioni leggere. Domenica, invece, il cielo sarà sereno per l’intera giornata. Le temperature rimarranno stabili, con lievi variazioni tra i giorni. È consigliabile monitorare attentamente le previsioni dettagliate per organizzare al meglio le attività del weekend.

Venerdì 23 Agosto

Notte

Durante la notte a Alcamo, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +24°C, con una leggera percezione di calore di +24,7°C. Il vento soffierà a 4km/h proveniente da Nord – Nord Est, con raffiche di 4,5km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 77% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina

La mattina si presenterà con nubi sparse coprendo il cielo al 32%. Le temperature saliranno fino a +26,2°C, con una percezione di calore costante di +26,2°C. Il vento soffierà a 3,6km/h proveniente da Nord – Nord Est, con raffiche di 3,2km/h. C’è una probabilità del 11% di precipitazioni, con un’umidità del 65% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 33%. Le temperature si manterranno intorno ai +28,4°C, con una percezione di calore di +30,1°C. Il vento aumenterà a 12,1km/h proveniente da Nord, con raffiche di 10,2km/h. Le precipitazioni saranno di 0.21mm, con un’umidità del 60% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Sera

La serata sarà caratterizzata da cielo coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,3°C, con una percezione di calore di +26°C. Il vento soffierà a 6km/h proveniente da Nord – Nord Ovest, con raffiche di 7,9km/h. C’è una probabilità dell’8% di precipitazioni, con un’umidità dell’79% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Sabato 24 Agosto

Notte

Durante la notte a Alcamo, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa al 69%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,4°C, con una percezione di calore di +25°C. Il vento soffierà a 2,3km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche di 3km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà all’82% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Mattina

La mattina si presenterà con poche nuvole coprendo il cielo al 19%. Le temperature saliranno fino a +27,2°C, con una percezione di calore di +28,4°C. Il vento soffierà a 5,5km/h proveniente da Nord, con raffiche di 3,2km/h. C’è una probabilità dell’11% di precipitazioni, con un’umidità del 61% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 33%. Le temperature si manterranno intorno ai +28,7°C, con una percezione di calore di +30,2°C. Il vento aumenterà a 10,5km/h proveniente da Nord – Nord Ovest, con raffiche di 8,6km/h. Le precipitazioni saranno di 0.86mm, con un’umidità del 63% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Sera

La serata sarà caratterizzata da cielo coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,1°C, con una percezione di calore di +25,8°C. Il vento soffierà a 4,4km/h proveniente da Nord, con raffiche di 5,5km/h. C’è una probabilità del 12% di precipitazioni, con un’umidità dell’80% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Domenica 25 Agosto

Notte

Durante la notte a Alcamo, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa al 78%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,3°C, con una percezione di calore di +24,9°C. Il vento soffierà a 1,8km/h proveniente da Nord, con raffiche di 3km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà all’80% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Mattina

La mattina si presenterà con nubi sparse coprendo il cielo al 54%. Le temperature saliranno fino a +27,9°C, con una percezione di calore di +29,4°C. Il vento soffierà a 5,4km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche di 3,4km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 60% con una pressione atmosferica di 1018hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio è prevista una giornata serena con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +28,6°C, con una percezione di calore di +29,6°C. Il vento soffierà a 14,3km/h proveniente da Nord, con raffiche di 11,4km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 54% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Sera

La serata sarà caratterizzata da cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C, con una percezione di calore di +25,4°C. Il vento soffierà a 9,2km/h proveniente da Nord, con raffiche di 12,2km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 72% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Conclusioni

