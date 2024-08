Previsioni Meteo Alessandria: il bollettino per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 18 Agosto ad Alessandria prevedono condizioni atmosferiche instabili con piogge intermittenti durante l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà molto elevata, con precipitazioni che si alterneranno tra piogge leggere, moderate e anche forti.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, si registreranno piogge leggere con una temperatura di circa +20°C. L’umidità sarà alta, intorno al 91%, e il vento soffierà a una velocità di 5,6km/h provenendo da Sud Ovest.

Nella mattina, le piogge si intensificheranno, con precipitazioni moderate e temperature che si manterranno intorno ai +21°C. L’umidità sarà molto elevata, fino al 99%, e il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo da diverse direzioni.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno a caratterizzare il meteo ad Alessandria, con precipitazioni che potrebbero diventare anche forti. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C, l’umidità sarà ancora molto alta e il vento potrà raggiungere raffiche significative.

In sera, le piogge tenderanno a diminuire di intensità, ma il cielo rimarrà coperto e la probabilità di precipitazioni sarà comunque alta. Le temperature si attesteranno intorno ai +18°C, l’umidità sarà ancora elevata e il vento potrà soffiare con intensità variabile.

In conclusione, per i prossimi giorni ad Alessandria è previsto un persistere delle condizioni meteorologiche instabili, con piogge e copertura nuvolosa predominanti. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti meteo e di prendere le dovute precauzioni in caso di pioggia.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.2° perc. +20.6° 0.26 mm 5.6 SO max 6.6 Libeccio 91 % 1009 hPa 3 pioggia leggera +20° perc. +20.6° 0.8 mm 2.1 NO max 3.9 Maestrale 95 % 1008 hPa 6 pioggia moderata +20.2° perc. +20.7° 1.42 mm 2.1 NNO max 2.8 Maestrale 94 % 1008 hPa 9 pioggia leggera +21.2° perc. +21.8° 0.67 mm 1.9 NE max 3.8 Grecale 90 % 1008 hPa 12 pioggia moderata +22.2° perc. +22.7° 1.63 mm 2.9 S max 3.8 Ostro 85 % 1007 hPa 15 pioggia moderata +23.3° perc. +23.7° 3.12 mm 14.5 NNE max 18.8 Grecale 79 % 1006 hPa 18 pioggia moderata +18.5° perc. +18.8° 3.37 mm 1.2 NE max 8.7 Grecale 94 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +17.6° perc. +17.9° 0.48 mm 9.6 OSO max 19.3 Libeccio 95 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 20:22

