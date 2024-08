Previsioni Meteo Alessandria: tutti i dettagli per domani giovedì 22 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 22 Agosto ad Alessandria prevedono una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che varierà tra il 14% e il 44%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,6°C e +28°C, con una leggera brezza proveniente da nord.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche tenderanno a peggiorare leggermente, con un aumento della copertura nuvolosa che potrà arrivare fino al 45%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +29,2°C, con una percezione termica che potrà superare i +30°C. Il vento soffierà sempre da nord, con intensità variabili tra i 5,9km/h e i 7,2km/h.

In serata, è previsto un aumento della probabilità di precipitazioni, con piogge leggere e moderate che potranno interessare la zona. La copertura nuvolosa oscillerà tra il 25% e il 58%, mentre le temperature si manterranno intorno ai +22,4°C. Il vento cambierà direzione, provenendo da diverse parti, con intensità comprese tra i 2,6km/h e i 4,6km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni ad Alessandria indicano un’instabilità meteorologica che potrebbe portare a precipitazioni nel corso della giornata. È consigliabile prestare attenzione all’evoluzione delle condizioni atmosferiche e munirsi di un ombrello in caso di pioggia. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni meteo a Alessandria.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Agosto a Alessandria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.4° perc. +21.8° prob. 5 % 4.4 N max 8.9 Tramontana 83 % 1013 hPa 3 cielo sereno +19.4° perc. +19.9° prob. 15 % 6.3 NNO max 12.4 Maestrale 94 % 1013 hPa 6 poche nuvole +20.6° perc. +21° prob. 6 % 3 NO max 9.6 Maestrale 89 % 1014 hPa 9 nubi sparse +25.5° perc. +25.9° prob. 3 % 4.3 N max 7.9 Tramontana 70 % 1014 hPa 12 nubi sparse +29.2° perc. +30.8° prob. 10 % 7.2 NNE max 6.4 Grecale 56 % 1012 hPa 15 poche nuvole +30.7° perc. +32° prob. 25 % 7 NNE max 6.5 Grecale 49 % 1011 hPa 18 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° prob. 24 % 6.5 N max 8.9 Tramontana 67 % 1011 hPa 21 pioggia moderata +23° perc. +23.5° 1.2 mm 2.7 SSE max 4.6 Scirocco 83 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 20:15

