Previsioni Meteo Alessandria: tutti i dettagli per domani lunedì 19 agosto

Le previsioni meteo per Lunedì 19 Agosto ad Alessandria prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà molto elevata, con valori che si attesteranno intorno al 100% durante la notte e le prime ore del mattino, per poi diminuire leggermente nel corso della giornata, ma rimanendo comunque molto alta.

Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +18,4°C e i +24,6°C. La temperatura percepita sarà in linea con quella effettiva, con escursioni termiche contenute. Il vento soffierà a velocità variabili, con intensità che raggiungerà al massimo i 23,9km/h durante il pomeriggio. Le raffiche di vento saranno presenti soprattutto nelle ore centrali della giornata, con una direzione prevalente da Nord Est.

Le precipitazioni saranno assenti per l’intera giornata, con una probabilità molto bassa nel corso del pomeriggio. L’umidità relativa dell’aria si manterrà su valori elevati, intorno all’85-92%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1012-1013hPa.

In base alle condizioni attese, si consiglia di prestare attenzione alla scelta dell’abbigliamento, privilegiando capi leggeri e comodi. Non sono previste piogge o fenomeni atmosferici particolarmente significativi, ma è comunque consigliabile tenere d’occhio l’evoluzione delle condizioni meteo nel corso della giornata.

Per quanto riguarda le prossime giornate ad Alessandria, le previsioni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione della copertura nuvolosa e un graduale aumento delle temperature. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.9° perc. +19.2° prob. 75 % 2.6 SO max 4.1 Libeccio 91 % 1008 hPa 3 cielo coperto +18.5° perc. +18.8° prob. 33 % 2.2 O max 3.2 Ponente 92 % 1009 hPa 6 cielo coperto +19.3° perc. +19.6° prob. 25 % 4.9 NO max 6.1 Maestrale 88 % 1010 hPa 9 cielo coperto +21° perc. +21.1° Assenti 5.6 NNO max 7.2 Maestrale 77 % 1012 hPa 12 cielo coperto +24.3° perc. +24.4° Assenti 3.3 NNE max 7.9 Grecale 63 % 1012 hPa 15 cielo coperto +23.4° perc. +23.6° Assenti 10.2 NE max 17.9 Grecale 70 % 1012 hPa 18 cielo coperto +21.1° perc. +21.4° Assenti 7.9 NNE max 17.2 Grecale 83 % 1012 hPa 21 cielo coperto +19.5° perc. +19.8° Assenti 4.8 N max 6.6 Tramontana 87 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 20:20

