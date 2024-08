Previsioni Meteo Alessandria: tutti i dettagli per domani mercoledì 21 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 21 Agosto a Alessandria si prevedono condizioni meteo variabili durante la giornata. La mattina inizierà con cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C percepiti, mentre nel pomeriggio sono attese nubi sparse con un aumento della copertura nuvolosa fino al 72% e temperature che potrebbero raggiungere i 31°C percepiti. Nel corso della sera e della notte, il cielo si presenterà nuvoloso con temperature in diminuzione fino a 21°C.

Le previsioni meteo per Mercoledì 21 Agosto ad Alessandria indicano che la giornata inizierà con condizioni di cielo sereno, con una leggera presenza di nuvole che aumenterà nel corso della giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 31°C nel pomeriggio, mentre le minime si manterranno intorno ai 21°C durante la notte.

Considerando le previsioni meteo dei prossimi giorni ad Alessandria, si prevede un leggero aumento della copertura nuvolosa per Giovedì, con possibili precipitazioni nel tardo pomeriggio. Per Venerdì è attesa una giornata nuvolosa con temperature in lieve calo rispetto a Mercoledì. Tuttavia, per Sabato si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con cielo sereno e temperature in aumento.

In conclusione, Mercoledì 21 Agosto ad Alessandria si prospetta una giornata con alternanza di schiarite e nubi, con temperature gradevoli che raggiungeranno i 31°C nel pomeriggio. Resta comunque consigliabile monitorare costantemente le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.8° perc. +21.2° 0.21 mm 3.4 OSO max 5.1 Libeccio 86 % 1011 hPa 3 cielo sereno +19.7° perc. +20.1° prob. 39 % 4.1 SO max 4.6 Libeccio 90 % 1011 hPa 6 cielo sereno +21.3° perc. +21.7° prob. 36 % 3.3 OSO max 4.5 Libeccio 86 % 1011 hPa 9 poche nuvole +26.5° perc. +26.5° Assenti 4.3 ONO max 5.4 Maestrale 67 % 1012 hPa 12 nubi sparse +30.1° perc. +31.4° prob. 4 % 6.1 NNE max 6.1 Grecale 51 % 1011 hPa 15 nubi sparse +31.1° perc. +31.5° prob. 8 % 8.5 ENE max 7.9 Grecale 43 % 1010 hPa 18 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° prob. 4 % 7 NE max 7.3 Grecale 65 % 1011 hPa 21 poche nuvole +23° perc. +23.4° prob. 6 % 3.9 NE max 9.1 Grecale 78 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 20:17

