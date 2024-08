Previsioni Meteo Alghero: il bollettino per domani domenica 11 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 11 Agosto ad Alghero mostrano condizioni variabili nel corso della giornata. La mattina si prevede cielo coperto con una copertura nuvolosa che varia tra il 88% e il 81%, con temperature che si attestano intorno ai +29,7°C alle 08:00 e +30,6°C alle 09:00. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori intorno ai +30,3°C e +31,6°C rispettivamente. Il vento soffierà a velocità contenute, con intensità che va dai 1,2km/h ai 5,3km/h, provenendo da diverse direzioni come il Sud Ovest e l’Ovest.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche tenderanno a migliorare con la comparsa di nubi sparse e cielo sereno. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +31°C alle 14:00 e +30,9°C alle 15:00, con una percezione di caldo che potrà arrivare fino a +33,1°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche che potranno raggiungere i 16,8km/h provenienti da direzioni settentrionali come il Nord – Nord Ovest.

In serata, il cielo si coprirà nuovamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature caleranno, con valori intorno ai +27,3°C alle 19:00 e +26,1°C alle 22:00. Il vento soffierà a velocità moderate, con intensità che varierà dai 8,1km/h ai 10km/h, provenendo da direzioni come il Nord e il Nord Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni ad Alghero indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un alternarsi di nubi sparse e schiarite. Le temperature si manterranno elevate, con punte massime intorno ai +31°C, mentre il vento sarà generalmente di modesta intensità. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche durante la giornata e munirsi di protezione solare adeguata per affrontare il caldo estivo.

Tutti i dati meteo di Domenica 11 Agosto a Alghero

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +26° perc. +26° Assenti 5.6 SSE max 6.3 Scirocco 58 % 1017 hPa 4 cielo coperto +25.5° perc. +25.7° Assenti 6.1 SSE max 7.8 Scirocco 59 % 1017 hPa 7 cielo coperto +28.3° perc. +29° Assenti 3.2 SE max 5 Scirocco 52 % 1017 hPa 10 nubi sparse +30.8° perc. +32.2° Assenti 10.1 O max 11.6 Ponente 50 % 1016 hPa 13 cielo sereno +30.8° perc. +32.9° Assenti 14.3 NO max 14.1 Maestrale 53 % 1016 hPa 16 nubi sparse +30.8° perc. +33° Assenti 15.1 NNO max 17.2 Maestrale 54 % 1014 hPa 19 cielo coperto +27.3° perc. +29.1° Assenti 10 N max 11 Tramontana 67 % 1014 hPa 22 cielo coperto +26.1° perc. +26.1° Assenti 8.1 NE max 8.9 Grecale 70 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 20:26

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.