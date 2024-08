Previsioni Meteo Alghero: il bollettino per la prossima settimana 26 – 29 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Alghero indicano una settimana all’insegna della stabilità. Le temperature si manterranno gradevoli, senza precipitazioni in arrivo. I venti saranno leggeri e i cieli sereni, con solo qualche nuvola sparsa. L’umidità varierà leggermente, ma la pressione atmosferica rimarrà costante. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti, ma al momento non sono previste variazioni significative nelle condizioni meteorologiche.

Lunedì 26 Agosto

Notte: Durante la notte a Alghero, si prevede una copertura nuvolosa del 91% con una temperatura di +23,6°C e una percezione di +24°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 6,4km/h, con raffiche leggere. L’umidità sarà del 72% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina: La mattina inizierà con un cielo coperto al 92%, una temperatura di +24,4°C (percepita +24,7°C) e venti leggeri da Nord – Nord Ovest a 5,8km/h. L’umidità sarà del 69% con una pressione di 1014hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo si schiarirà, diventando sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saranno intorno ai +27,2°C (percepita +28,8°C) con venti da Ovest – Nord Ovest a 14,7km/h. L’umidità si attesterà al 64% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa dell’1%. Le temperature scenderanno a +23,9°C (percepita +24,5°C) con venti da Nord Ovest a 12,5km/h. L’umidità aumenterà al 82% mantenendo la pressione costante a 1013hPa.

Martedì 27 Agosto

Notte: Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’1%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +23,2°C (percepita +23,7°C) con venti da Nord – Nord Ovest a 8,7km/h. L’umidità sarà del 79% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con un cielo sereno al 0%, temperature di +23°C (percepita +23,4°C) e venti leggeri da Nord – Nord Ovest a 7,5km/h. L’umidità sarà del 78% con una pressione di 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saliranno a +27,2°C (percepita +27,9°C) con venti da Ovest – Nord Ovest a 14,4km/h. L’umidità si attesterà al 55% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa dell’2%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,9°C (percepita +25,5°C) con venti da Nord a 6,6km/h. L’umidità aumenterà al 75% mantenendo la pressione costante a 1015hPa.

Mercoledì 28 Agosto

Notte: Durante la notte, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 46%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +22,8°C (percepita +22,9°C) con venti da Est – Sud Est a 2,7km/h. L’umidità sarà del 68% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con un cielo sereno al 8%, temperature di +22,9°C (percepita +23°C) e venti leggeri da Sud a 6km/h. L’umidità sarà del 68% con una pressione di 1014hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature saliranno a +27,8°C (percepita +28,7°C) con venti da Ovest – Nord Ovest a 12,9km/h. L’umidità si attesterà al 55% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura nuvolosa dell’12%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,8°C (percepita +26,3°C) con venti da Nord Ovest a 10,1km/h. L’umidità aumenterà al 71% mantenendo la pressione costante a 1016hPa.

Giovedì 29 Agosto

Notte: Durante la notte, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 52%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +24,2°C (percepita +24,8°C) con venti da Nord Est a 7,2km/h. L’umidità sarà del 83% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con nubi sparse al 26%, temperature di +24°C (percepita +24,7°C) e venti leggeri da Nord Est a 9,1km/h. L’umidità sarà del 83% con una pressione di 1016hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 17%. Le temperature saliranno a +23,9°C (percepita +24,5°C) con venti da Nord Est a 8,8km/h. L’umidità si attesterà all’83% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura del 13%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,7°C (percepita +24,3°C) con venti da Nord Est a 7,7km/h. L’umidità aumenterà all’83% mantenendo la pressione costante a 1016hPa.

