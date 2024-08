Previsioni Meteo Alghero: tutti i dettagli per domani venerdì 2 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 2 Agosto ad Alghero indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Durante la mattina e il pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i 31,3°C nel primo pomeriggio.

Nel corso del pomeriggio, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse nel tardo pomeriggio, con una copertura nuvolosa intorno al 1%. Le temperature si attesteranno intorno ai 30,6°C.

Durante la sera, la situazione meteorologica subirà un cambiamento con l’aumento della copertura nuvolosa. Si passerà da poche nuvole nel tardo pomeriggio al cielo coperto durante la serata, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi sui 26,9°C.

Nelle ore notturne, il cielo rimarrà coperto con la presenza di nubi sparse, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno all’84-90%. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori intorno ai 25,8°C.

In base alla situazione attesa per Venerdì 2 Agosto, si consiglia di prestare attenzione ai cambiamenti repentini delle condizioni meteorologiche, in particolare nel passaggio dalla serata alla notte con l’aumento della copertura nuvolosa. Per i giorni successivi, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo con un ritorno al cielo sereno e alle temperature elevate. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per godere al meglio delle vostre giornate ad Alghero.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 3 E max 4.2 Levante 43 % 1011 hPa 4 cielo sereno +25.5° perc. +25.3° Assenti 2.8 SE max 3.6 Scirocco 44 % 1010 hPa 7 cielo sereno +29.1° perc. +28.8° Assenti 4.6 SSO max 5.5 Libeccio 40 % 1010 hPa 10 cielo sereno +30.9° perc. +30.3° Assenti 9.1 OSO max 9.2 Libeccio 36 % 1010 hPa 13 cielo sereno +31.1° perc. +31.2° Assenti 13.9 O max 14.3 Ponente 41 % 1009 hPa 16 cielo sereno +30.1° perc. +30.7° Assenti 7.3 ONO max 8.7 Maestrale 47 % 1008 hPa 19 cielo coperto +27.3° perc. +28.2° Assenti 4.3 SSO max 5.4 Libeccio 56 % 1008 hPa 22 cielo coperto +26.1° perc. +26.1° Assenti 6.6 NE max 7.3 Grecale 55 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 20:37

