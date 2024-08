Previsioni Meteo Altamura: il bollettino per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Domani, Domenica 18 Agosto, ad Altamura ci aspettiamo una giornata con condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da cielo coperto con probabilità di piogge leggere, mentre nel corso della giornata le nubi si diraderanno, lasciando spazio a schiarite e nubi sparse. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 33,9°C nel primo pomeriggio, per poi scendere gradualmente fino a 24,7°C in serata.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa sarà intorno al 60%, con una leggera brezza che soffierà da Sud – Sud Ovest a una velocità di circa 7,6km/h. L’umidità si manterrà intorno al 30%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno leggermente, con una copertura nuvolosa intorno al 50%. Le temperature massime si aggireranno intorno ai 33,8°C, con una brezza che aumenterà leggermente di intensità, arrivando a 13,4km/h sempre da Sud. L’umidità si manterrà costante intorno al 24%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1006hPa.

In serata, il cielo sarà nuovamente coperto, con una copertura nuvolosa intorno al 70% e la possibilità di piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai 24,7°C, con una leggera brezza che soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di circa 5,1km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 54%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1008hPa.

In conclusione, per Domenica 18 Agosto ad Altamura ci aspettiamo una giornata con alternanza di nubi e schiarite, con possibilità di piogge leggere nel corso della giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 33,9°C, mentre le minime scenderanno fino a 24,7°C in serata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di essere preparati a eventuali piogge leggere nel corso della giornata.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Agosto a Altamura

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +24.3° perc. +24.1° 0.13 mm 5.2 N max 6.9 Tramontana 52 % 1010 hPa 3 cielo coperto +24.4° perc. +24.2° prob. 6 % 0.6 OSO max 2.6 Libeccio 50 % 1010 hPa 6 cielo coperto +26.5° perc. +26.5° prob. 10 % 3.9 SO max 4.4 Libeccio 45 % 1010 hPa 9 nubi sparse +31.6° perc. +30.3° Assenti 6.5 SSO max 7.6 Libeccio 30 % 1009 hPa 12 nubi sparse +33.9° perc. +32.2° Assenti 8.6 S max 12.2 Ostro 24 % 1007 hPa 15 nubi sparse +27.2° perc. +27.3° prob. 21 % 20 O max 27.1 Ponente 45 % 1008 hPa 18 nubi sparse +26.7° perc. +26.9° prob. 30 % 3.6 OSO max 8 Libeccio 45 % 1006 hPa 21 pioggia leggera +24.7° perc. +24.6° 0.37 mm 0.8 OSO max 5.1 Libeccio 54 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:10 e tramonta alle ore 19:43

